Россия никогда не отказывалась от мирного завершения конфликта на Украине – Путин

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Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. Наоборот, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ напомнил, что весной прошлого года в Стамбуле обе стороны практически пришли к договоренностям, однако после отвода войск РФ от Киева Украина отказалась от продолжения переговоров.

"Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?" – отметил Путин.

Он добавил, что если Киев действительно хочет возобновить переговоры, то начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о соответствующей готовности.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия с 2014 года делала все для того, чтобы мирно урегулировать конфликт, а специальная военная операция – это не начало войны, а попытка ее прекратить.

Так, российский президент напомнил, что военные действия на Украине начались не с момента спецоперации, а в 2014 году, когда западные страны способствовали госперевороту в этой стране, а потом руками киевского режима развернули боевые действия в Донбассе. Кроме того, украинские власти отказались выполнять Минские соглашения, добавил Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что предложения Китая по украинскому конфликту могли бы лечь в основу для мирного урегулирования. Он отметил, что РФ высоко ценит предложения китайских коллег.

До этого СМИ сообщали о том, что Анкара собирается до конца октября организовать международную встречу по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что центром повестки станет "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского.

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