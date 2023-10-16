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Предложения Китая по украинскому конфликту могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, сообщил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит предложения китайских коллег и считает их вполне реалистичными. При этом, по словам Путина, украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с Россией.

В феврале Китай опубликовал позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Также обозреватель Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. Подчеркивалось, что полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.

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