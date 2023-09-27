Поражение России в конфликте с Украиной невозможно – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Поражение России в конфликте на Украине невозможно. Об этом заявил обозреватель издания Al Arabiya Эмиль Амин.

Победу Киева в противостоянии он также назвал маловероятной. По его словам, полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.

Тем не менее, как считает обозреватель, многие факторы указывают на то, что западные страны полностью изменили свое отношение к поддержке Украины.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинской армии захлебнулось. Он также добавил, что Украина до сих пор несет большие потери среди личного состава, а также продолжает разрушать собственную инфраструктуру.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам на Украине, но не будет рассматривать предложения о прекращении огня, потому что один раз Москву уже обманули.