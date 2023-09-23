РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине – Лавров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия готова к переговорам на Украине, но не будет рассматривать предложения о прекращении огня, потому что один раз Москву уже обманули. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча (произошли события в украинском городе Буче – Прим. ред.)", – сказал он на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его мнению, причиной этого стало нежелание "кого-то в Лондоне или Вашингтоне", чтобы эта война заканчивалась. Лавров подчеркнул, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой.

Ранее глава МИД РФ назвал "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского нереализуемой. Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью".

До этого Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине