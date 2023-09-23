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"Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского является "абсолютно нереализуемой", об этом знают все. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью". Она основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

Ранее лидер парии ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что план про урегулированию украинского конфликта, предложенный Зеленским, который западные страны рассматривают как единственно возможный, является "формулой войны".

Также Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

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