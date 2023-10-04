Международная встреча по разрешению конфликта на Украине может пройти в Турции в октябре

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Анкара собирается до конца октября организовать международную встречу по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, консультации в Стамбуле проведут советники по национальной безопасности разных стран, в том числе Джейк Салливан – помощник президента США по национальной безопасности. Источники заявили, что на встречу не была приглашена российская сторона, кроме того, неизвестно, направит ли представителя Китай.

Центром повестки станет "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее подобные консультации проводила Саудовская Аравия с 5 по 6 августа. Россию на консультации также не приглашали. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби тогда заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от переговоров по украинскому конфликту.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак впоследствии заявил, что многие страны на саммите в Джидде в Саудовской Аравии не захотели согласовать все пункты "формулы мира", предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.



Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран