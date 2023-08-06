Китай заявил о готовности участвовать в переговорах по решению украинского конфликта

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Китай выразил готовность участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.

В городе Джидда Саудовской Аравии проходят переговоры по решению украинского вопроса. В них принимают участие представители тридцати стран, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. При этом российскую сторону к обсуждению вопроса не допустили.

О своем желании участвовать в следующей подобной встрече высказалась китайская сторона. По данным источника Financial Times, Китай положительно отнесся к идее проведения третьей встречи подобного формата.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что подобные встречи не имеют смысла без участия российской стороны. В МИД РФ также подчеркнули, что закреплять решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль будет следить за встречей в Джидде, чтобы понять, какие там ставятся цели.