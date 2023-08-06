20:12Политика
Власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по решению конфликта на Украине
Фото: depositphotos/mariakarabella
Власти Саудовской Аравии и ряда других стран провели встречу в городе Джидде, где представили альтернативный план, который позволит урегулировать конфликт на Украине. Российская сторона была проинформирована о нем. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
"Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", – указано в заявлении.
Отмечается, что Россию уведомили о представленном плане, в который в том числе входит целостность Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров между сторонами под эгидой Организации Объединенных Наций, а также обмен пленными.
Саудовская Аравия намеревалась провести консультации по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 6 августа, в них также приняли участие страны Запада.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что в Вашингтоне не ожидают реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет следить за тем, как пройдут переговоры. Он отметил, что в РФ позитивно реагируют на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии
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