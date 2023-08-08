Глава офиса Зеленского заявил о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

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Многие страны на саммите в Джидде в Саудовской Аравии не захотели согласовать все пункты "формулы мира", предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", – приводит его слова ТАСС.

Ермак сообщил, что среди составляющих украинского плана спорным оказался пункт о возмещении Киеву убытков от боевых действий за счет Москвы. Кроме того, он заявил о необходимости "работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам", среди которых ответственность российского военно-политического руководства.

По его словам, эти страны требуют больше объяснений о том, как это будет происходить.

Ермак также отметил, что Киев не будет идти ни на какие "территориальные уступки" ради установления мира на Украине.

Ранее, комментируя инициированные Киевом консультации по украинскому кризису в саудовской Джидде, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта невозможно на основе ультиматумов к России. По ее словам, Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран.



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