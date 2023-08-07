На встрече в Джидде в большинстве были представлены страны Запада – СМИ

Фото: AP/TAСС

Подавляющее большинство участников встречи в Джидде – страны Запада, среди которых поставщики оружия и пособники эскалации. Таким образом встречу по Украине в Саудовской Аравии прокомментировал источник РИА Новости в Москве.

"Подавляющее большинство участников – страны Запада, режиссеры украинского кризиса, поставщики оружия и пособники эскалации. За выводами далеко ходить не надо", – заявил он.

Собеседник агентства отметил, что страны глобального Юга были в меньшинстве на встрече, из порядка 40 участников, их было всего 15, причем некоторые из них присутствовали по видеосвязи.

Он также заявил, что ряд авторов посреднических и гуманитарных инициатив по Украине не были приглашены.

Саудовская Аравия проводила консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту. Россию на консультации не приглашали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проследит за ходом переговоров.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии