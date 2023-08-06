Участники встречи в Саудовской Аравии заявили, что продолжат обмен мнениями по Украине

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Участники переговоров, которые проходили в городе Джидде Саудовской Аравии, договорились продолжить консультации и обмен мнениями по поводу путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Отмечается, что участники переговоров согласны с важностью продолжения обсуждения данного вопроса и обмена мнениями таким образом, чтобы это позволило в будущем прийти к общей позиции по поводу ситуации на Украине.

Они также подчеркнули важность учета позитивных мнений и предложений, которые обсуждались на встрече.

Ранее власти Саудовской Аравии и ряда западных стран провели встречу в Джидде, где представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине.

Отмечается, что Россию уведомили о представленном плане, в который в том числе входит целостность Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров между сторонами под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Саудовская Аравия проводила консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кири заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проследит за ходом переговоров. Он отметил, что российская сторона позитивно реагирует на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии