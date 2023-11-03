Новые регионы РФ на деле не новые, а исторические – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, поскольку они издавна входили в состав российского государства, сообщил Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Новые территории, они же не новые для нас, это российские территории, но "новые старые" как-то тоже странно. Какие старые? Можно сказать "наши исторические территории". Давайте подумаем", – сказал президент, комментируя идею называть эти территории "новыми старыми".

Ранее Путин сообщил, что Украины не было в составе Российской империи, эта страна сформировалась только во времена СССР, в том числе за счет южнорусских земель. Он также назвал "полным беспределом" объявление русских некоренной нацией на Украине. Параллельно еще в Донбассе под аплодисменты Запада начали истреблять русских, продолжил он.

Кроме того, по мнению главы государства, решений по воссоединению Крыма с РФ в 2014 году не было бы при условии, если бы на Украине не устроили госпереворот. Путин добавил, что на полуострове не было нормального отношения ни к русским, ни к русском языку, ни к культуре. Поэтому пришлось действовать, подчеркнул президент.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне