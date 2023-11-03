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Владимир Путин поздравил граждан России с наступающим Днем народного единства. Он добавил, что на всех переломных для страны этапах единство народа было ключевым.

"Этот праздник приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно – каких-то четыреста с небольшим лет назад. <...> Как много за это время произошло событий в истории нашей страны, и на всех ее переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей", – сказал Путин.

Также он отметил, что западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на завоевание нашего языка и культуры. А это, сказал президент, разрушает народы.

"Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это – самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос", – подчеркнул он.

Россия сейчас защищает свои моральные и нравственные ценности, культуру и язык, также она помогает сделать это и жителям Новороссии, заключил российский президент.

Ранее сообщалось, что российскому президенту доверяют 77,7% граждан. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных. Деятельность российского лидера одобряют 74,6% респондентов, еще 15,5% не одобряют ее.

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