Путин назвал ключевой задачей обеспечение межнационального мира и согласия

Фото: kremlin.ru

Обеспечение межнационального мира и согласия остается приоритетной задачей, отметил Владимир Путин в обращении к участникам Всероссийского форума "Народы России". Соответствующая телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Глава государства заметил, что форум стал авторитетной площадкой для анализа вопросов национальной политики и ее совершенствования.

"Ключевой, судьбоносной задачей было и остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей", – подчеркнул он.

Путин назвал истинным богатством многообразие языков, религий и обычаев, которые существуют на территории РФ. По его словам, власти страны стараются поддерживать сохранность самобытности каждого народа.

Президент России указал на необходимость использовать потенциал религиозных, общественных, научных организаций и этнокультурных объединений при реализации национальной политики.

Что касается попыток недружественных стран "посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии" между народами РФ, Путин уверен, что они обернутся провалом.

"Мы единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания", – добавил он.

Российский лидер поздравил участников мероприятия с приближающимся Днем народного единства и пожелал им успехов.

Ранее глава государства обратил внимание, что именно межнациональное и межконфессиональное согласие является основой государственности в стране, а иная позиция говорит об "антироссийской направленности".

Путин подчеркнул, что россияне разных конфессий являются одним народом с одной родиной и общей ответственностью за ее благополучие и безопасность. По его словам, для духовных лидеров, пастырей, мусульман, христиан, последователей иудаизма, буддистов подобное единство общества является ценностью.



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