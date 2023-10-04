Путин заявил, что у России есть много друзей в Европе

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У России есть много друзей в Европе. Об этом сообщил Владимир Путин во время пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.

"Тех, кто разделяет наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал очень много", – подчеркнул президент РФ.

При этом глава государства отметил, что сторонников традиционных ценностей на Западе тоже достаточно. Однако, по его словам, они просто не демонстрируют всем свою позицию и ведут себя спокойнее, чем противники.

Также российский лидер сделал акцент на том, что люди, которые предполагают, что традиционные ценности "умерли", ведут себя агрессивно, особенно в ЕС и США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не видит перспектив улучшения отношений с США, пока они не изменят свою политику. По его словам, пока Вашингтон не одумается и не начнет менять свою политику в этом направлении, вряд ли появятся какие-то перспективы.

У России много друзей во всем мире – Путин