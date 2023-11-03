Украины не было в составе Российской империи – Путин

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Украины не было в составе Российской империи, эта страна сформировалась только во времена СССР, в том числе за счет южнорусских земель. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

"Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель", – добавил президент.

Он также назвал "полным беспределом" объявление русских некоренной нацией на Украине. Параллельно еще в Донбассе под аплодисменты Запада начали истреблять русских, продолжил он.

Кроме того, по мнению главы государства, решений по воссоединению Крыма с РФ в 2014 году не было бы при условии, если бы на Украине не устроили госпереворот. Путин добавил, что на полуострове не было нормального отношения ни к русским, ни к русском языку, ни к культуре. Поэтому пришлось действовать, подчеркнул президент.

Говоря о событиях вокруг Крыма и политике Киева, Путин отметил, что РФ не смогла не защитить людей сначала на полуострове, а потом в Донбассе и Новороссии. Он считает, что страну поставили перед выбором, в рамках которого другого решения, кроме защиты людей, не было.

Ранее Путин сообщил, что Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. По его словам, сейчас оно составляет 43% в структуре экономики.

Президент отметил важность суверенного государства, экономика страны должна по ключевым компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне