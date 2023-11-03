Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сообщил Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

По его словам, сейчас оно составляет 43% в структуре экономики. Путин подчеркнул, как важно во всех смыслах этого слова быть суверенными государством, а экономика страны должна по ключевым компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.

"Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% – перерабатывающее производство, когда мы перестаем быть такими, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными", – заявил президент.

Он добавил, что в таких условиях будет и меньше желающих исключать Россию из каких-либо международных организаций.

Также, как отметил глава государства, рост ВВП России в этом году составит 2,8% либо даже 3%. Путин также сообщил, что Европа отказалась от энергоносителей из России и сейчас ее экономика уходит в минус. По словам президента, Россия этому не радуется, а просто констатирует факт.

Премьер-министр РФ Владимир Мишустин заявил, что период адаптации российской экономики к внешним вызовам в основном пройден, поэтому по итогам текущего года ожидается рост экономики. По предварительной оценке Минэкономразвития, за девять месяцев ВВП увеличился на 2,8%. В сентябре показатель был почти вдвое выше – более 5% в годовом выражении.

Достичь подобной динамики удалось благодаря реализации кабмином РФ поручений президента, работе по решению оперативных и стратегических задач, а также адресной помощи отраслям, предприятиям и гражданам, указали в правительстве.

В РФ приняли решение об увеличении МРОТ