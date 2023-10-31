Правительство ожидает роста экономики РФ по итогам 2023 года

Фото: 123RF/fabrikacrimea

Премьер-министр РФ Владимир Мишустин заявил, что период адаптации российской экономики к внешним вызовам в основном пройден, поэтому по итогам текущего года ожидается рост экономики. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, указано в телеграм-канале правительства РФ.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, за девять месяцев ВВП увеличился на 2,8%. В сентябре показатель был почти вдвое выше – более 5% в годовом выражении", – уточняется в телеграм-канале.

Достичь подобной динамики удалось благодаря реализации кабмином РФ поручений президента, работе по решению оперативных и стратегических задач, а также адресной помощи отраслям, предприятиям и гражданам, указали в правительстве.

"Экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня к середине года. Добыча угля увеличилась более чем на 2% в сентябре год к году. <...> С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%. В обрабатывающей сфере за 9 месяцев рост производства превысил 7%", – говорится в сообщении кабмина.

Вместе с этим отраслевой рост машиностроения составил больше 22%, а вместе с химической и металлургической сферой он составил около 90% от всего расширения выпуска обрабатывающей промышленности.

Также в правительстве заявили о "двузначных" показателях в секторе электронных и оптических изделий, электрооборудования, компьютеров, мебели и других.

"Благодаря большему предложению российской продукции повышаются и доходы бюджета, что важно для реализации многих социальных программ. С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ предложил рассмотреть вопрос создания независимого регионального платежно-расчетного механизма для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, странам ШОС нужно и дальше продолжать бороться с правовыми и административными барьерами для взаимовыгодной экономической кооперации.

В РФ приняли решение об увеличении МРОТ