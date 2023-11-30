Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил во время встречи со студентами в ходе поездки в Николаев, видео размещено в его телеграм-канале.

Приоритетным направлением украинский лидер назвал укрепление национальной безопасности.

"А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО", – подчеркнул он.

Ранее государства – члены НАТО утвердили перечень рекомендаций для Украины по вступлению в Альянс. В рекомендации вошли такие пункты, как борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержка прав человека и меньшинств.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина пока не может стать членом Североатлантического альянса из-за нарушений прав нацменьшинств. По его мнению, в НАТО нет места стране, которая постоянно "отбирает, нарушает, отзывает" права меньшинств.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины