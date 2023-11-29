Украина не станет членом НАТО из-за нарушений прав нацменьшинств – МИД Венгрии

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Украина пока не может стать членом НАТО из-за нарушений прав нацменьшинств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал по итогам заседания совета Украины и организации Североатлантического договора. Политик напомнил, что совещание на уровне министров состоялось, несмотря на протесты Венгрии из-за фактов нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

"В Альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств", – сказал Сийярто.

Он напомнил, что НАТО основано на ценностях, которые прописаны в Вашингтонском договоре. Есть и другие причины несвоевременности членства Киева в организации, считает венгерский политик.

"Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к Альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", – уточнил он.

По его словам, Украина не способствует безопасности региона. Наоборот, такой Альянс привел бы к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью мировую войну.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что представители НАТО не предоставят приглашение в Альянс на следующем саммите в Вашингтоне в 2024 году, несмотря на 75-летний юбилей организации. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, члены организации утвердили перечень рекомендаций для Украины по вступлению в НАТО.

Ранее Сийярто сказал, что в НАТО многие уже признают, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий.

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