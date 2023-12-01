Российские военные сорвали три попытки ротации ВСУ в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие трижды сорвали попытки ротации украинских подразделений в районе Новомихайловки в ДНР. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова.

Кроме того, артиллеристы поразили пункты временной дислокации ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки. Общие потери украинских войск составили до 100 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, отметил Чехов.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России и артиллерия уничтожили 4 командных и 14 опорных украинских пунктов на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ заявили, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль поселок Артемовское у города Артемовск в Донецкой Народной Республике.