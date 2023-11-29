ВС РФ использовали против ВСУ акустический комплекс "Языковед"

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Вооруженные силы России используют для психологического давления на украинских солдат акустический комплекс "Языковед" на херсонском направлении. Об этом заявил РИА Новости командир подразделения группировки войск "Днепр".

"Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля "Тигр". Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника", – уточнил он.

По его словам, комплекс используется в красной зоне противника для того, чтобы распространить сообщение с призывом сдаться в плен. Как утверждает командир войск "Днепр", этот механизм на самом деле эффективен, так как с правого и левого берега Днепра ВС РФ берут потоками в плен украинских солдат.

Так, один из украинских военнопленных 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк рассказал, что решил сдаться после того, как услышал аудиосообщение ВС РФ и увидел российские штурмовики.

Оператор комплекса, в свою очередь, уточнил, что аудиообращение распространяется как на русском, так и на украинском.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на купянском направлении задействуют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония", который помогает наводить на цели и снимать удары. Также он помогает наблюдать и собирать данные о той или иной местности. Технология в комплексе подразумевает наличие тепловизора и лазерного дальномера.



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