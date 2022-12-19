Военный рассказал, как солдаты РФ используют оптико-электронный комплекс "Ирония" на СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы российской стороны на купянском направлении задействуют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония", который помогает наводить на цели и снимать удары. Об этом заявил боец специального назначения Западного военного округа.

"В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения", – цитирует его РИА Новости.

Комплекс "Ирония" помогает наблюдать и собирать данные о той или иной местности. Также устройство выявляет многие объекты, технология подразумевает наличие тепловизора и лазерного дальномера. Кроме того, комплекс позволяет фиксировать действия на видео.

По словам военнослужащего, прибор также способен вычислить координаты нужной цели, а уже впоследствии навести и скорректировать артиллерию или авиацию. Он добавил, что ситуация на купянском направлении все еще не разрешилась, там отметили передвижение техники украинской стороны.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Также в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка бойцы ВСУ хотели вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские солдаты не позволили произвести контратаку.



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