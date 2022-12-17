Кадыров сообщил об успешной атаке на вражеские позиции в зоне проведения спецоперации

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что батальон "Запад-АХМАТ", действующий в составе Вооруженных сил России, совершил успешную атаку на оборонительные позиции ВСУ.

"Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", – написал Кадыров.

По его словам, подобной цели удалось достичь благодаря невыгодному положению наемных бойцов ВСУ в зоне спецоперации. Кадыров добавил, что подобные успехи в ходе выполнения задач СВО демонстрируют и другие батальоны ВС РФ.

Ранее глава Чечни заявил о смещении линии соприкосновения на территорию противника в зоне СВО. По его словам, прогнозы о ходе СВО являются "весьма благоприятными".

До этого Кадыров сообщил, что военные российской армии задержали в Херсонской области диверсантов. По его словам, задержанные планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях.



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