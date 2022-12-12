Кадыров заявил о смещении линии соприкосновения на территорию противника в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал прогнозы по ходу СВО "весьма и весьма благоприятными", комментируя отчет командира чеченского спецотряда "Ахмат" Алты Алаудинова.

Вооруженные силы РФ ведут наступательные действие по всей линии фронта в зоне спецоперации, заявил Алаудинов.

"Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, вообще не стоит. <...> Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед", – сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале главы Чечни.

Алаудинов заметил, что продвижение стало возможно благодаря предпринятой перегруппировке, и обратил внимание на роль руководящего спецоперацией генерала армии Сергея Суровикина, грамотное решение которого позволило перейти в наступление.

Кадыров подчеркнул, что ВС РФ постепенно отодвигают линию соприкосновения на территорию противника.

Ранее о продвижении российских войск по всей линии фронта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, на некоторых участках продвижение составляет 100–200 метров, а где-то значительным можно считать результат в 10–20 метров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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