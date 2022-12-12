Пушилин сообщил о продвижении союзных сил по всей линии соприкосновения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Союзные силы продвигаются вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На некоторых участках продвижение составляет 100–200 метров, а где-то важны и 10–20 метров, которые улучшают позиции подразделений, уточнил он в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

Пушилин также заявил об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами Донецка. По его словам, противник наносит веерные удары по центральной части города из карьеров с нескольких направлений.

"Контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно. <...> Есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок "Града", – отметил он.

Ранее в министерстве обороны России рассказали, что ВС РФ отразили попытки контратаки ВСУ на донецком направлении и уничтожили за сутки до 40 бойцов украинской армии.

Также российским военнослужащим удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения в ходе наступления в направлении Красного Лимана.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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