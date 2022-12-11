ВС РФ отразили попытки контратаки ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие ВС РФ отразили попытки контратаки украинских войск на донецком направлении и уничтожили до 40 бойцов ВСУ. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

"На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – отмечается в публикации.

Кроме того, как отметили в министерстве, определенных успехов удалось достичь и на краснолиманском направлении, где российская армия заняла более выигрышные позиции.

Бойцам ВС РФ также удалось уничтожить взвод реактивных систем залпового огня "Град" на территории ДНР.

В Минобороны отметили, что украинские войска понесли существенные потери во время попыток контратаки в ЛНР:

до 65 военнослужащих;

три диверсионно-разведывательные группы;

три минометных расчета;

боевая бронированная машина;

два пикапа.

Ранее сообщалось , что два человека погибли и двое ранены в результате ракетного удара со стороны Украины по Мелитополю.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что после прилета нескольких ракет из HIMARS вспыхнул комплекс на базе отдыха.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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