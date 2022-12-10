Российские войска заняли выгодные позиции на Краснолиманском направлении – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Российским военнослужащим удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения в ходе наступления в направлении Красного Лимана, говорится в сводке Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи", – говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что огнем артиллерии с поддержкой пехоты сорваны две контратаки ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва под Луганском. В ходе операции были ликвидированы до 60 человек, подбиты одна БМП и два бронеавтомобиля.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали в Харьковской области свыше 90 наемников из Польши. Российские военные нанесли по местам размещения наемников в Боровском высокоточный удар.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться "хоть завтра" по политической воле Киева. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия в стране могут завершиться в следующем году.



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