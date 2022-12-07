Названы главные направления для ВС РФ в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Стало известно, какие направления представляют стратегическую важность для российской армии в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Радио 1".

Руководитель Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что важными населенными пунктами являются Артемовск и Марьинка.

"В основном ведутся позиционные бои, за исключением двух мест: Артемовска и Марьинки. Я бы не сказал, что в самом Артемовске идут бои, они разворачиваются в северной части. С юга наши войска уже смогли обойти его, а сейчас ведутся наступления для того, чтобы взять город в кольцо", – рассказал он.

Кнутов добавил, что российские военнослужащие оставят открытым путь для отхода ВСУ. Эксперт считает, что украинские бойцы будут выбирать между отступлением и сопротивлением до конца. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать именно на последнем варианте.

Специалист объяснил, что взятие Артемовска позволит продвинуться ВС РФ на славянско-краматорском направлении.

Что касается Марьинки, город должен перейти под контроль российской армии, чтобы положить конец обстрелам Донецка, рассказал Кнутов.

"Как только наши войска установят контроль на Марьинкой, появится возможность дальше вести бои за Авдеевку и отодвинуть линию соприкосновения. Кроме того, Марьинка открывает дорогу на Угледар", – подчеркнул он.

По словам эксперта, Угледар представляет интерес для ВС РФ, поскольку взятие города тоже даст возможность двигаться с севера на юг.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы в район Артемовска. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.

Он отметил, что большую часть украинских бойцов направили в зону активных боевых действий для восполнения потерь. Остальные пока пребывают в резерве командования.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Новые населенные пункты перешли под контроль ВС РФ в Донбассе

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