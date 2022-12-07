ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска

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Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы в район Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.

"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины", – сказал Марочко.

По словам Марочко, большую часть украинских бойцов направили в зону активных боевых действий для восполнения потерь. Остальные пока пребывают в резерве командования.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих и 149 танков. По его словам, ВС РФ сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганскодонецком направлениях.

До этого в Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии в районе Артемовска. В результате на данном направлении было уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

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