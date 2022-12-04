Минобороны сообщило об успешном наступлении ВС РФ в районе Артемовска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении российской армии в районе Артемовска. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ", – отмечается в публикации министерства.

ВС РФ также смогли дать отпор ВСУ в районе села Шевченко в Донецкой Народной республике. Противнику пришлось вернуться на исходные позиции. В боях украинские войска потеряли:

до 40 военнослужащих;

боевую машину пехоты;

три пикапа.

свыше 60 украинских бойцов;

два пикапа;

два автомобиля.

Украинские силы предприняли попытку наступления и на купянском направлении. ВСУ планировали нанести удар в районе Куземовки в ЛНР и Ягодного в Харьковской области. Российские войска уничтожили:ВС РФ отразили атаки Вооруженных сил Украины и на краснолиманском направлении. Враг понес существенные потери: свыше 80 военнослужащих, танк, БМП и бронеавтомобиль.

В Минобороны также сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 187 районах.

Ранее Вооруженные силы России поразили вблизи Краматорска в ДНР два пункта временного базирования иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Помимо этого, российские военные поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР. В ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ представило данные о ходе СВО

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