Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили вблизи Краматорска в ДНР два пункта временного базирования иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, российские военные поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР. В ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВС в 195 районах.

"В районе населенного пункта Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Запорожской и Харьковской областях ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее российским истребителям удалось сбить самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР. Воздушное судно было ликвидировано в районе населенного пункта Украинка.

До этого Вооруженные силы России получили партию модернизированных танков Т-72Б3М. Боевые танки производились на территории научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Работы на заводе продолжают вести в особом режиме.



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