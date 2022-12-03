16:21Политика
ВС РФ поразили два пункта временного размещения иностранных наемников в ДНР – МО
Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России поразили вблизи Краматорска в ДНР два пункта временного базирования иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Помимо этого, российские военные поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР. В ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВС в 195 районах.
"В районе населенного пункта Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Запорожской и Харьковской областях ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее российским истребителям удалось сбить самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР. Воздушное судно было ликвидировано в районе населенного пункта Украинка.
До этого Вооруженные силы России получили партию модернизированных танков Т-72Б3М. Боевые танки производились на территории научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Работы на заводе продолжают вести в особом режиме.
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