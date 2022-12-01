Минобороны РФ сообщило об освобождении Курдюмовки в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военные освободили Курдюмовку в ДНР, передает министерство обороны РФ.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики", – отмечается в заявлении ведомства.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие смогли полностью освободить от подразделений украинской армии село Андреевка.

До этого ВС России взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню в ДНР. Во время сражений ВСУ потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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