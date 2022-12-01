Союзные силы достигли контроля на основных дорогах артемовского направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Союзные силы серьезно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля на всех основных дорогах, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию. – Прим. ред.), у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям", – заявил Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он также рассказал, что наблюдается отвод тяжелой техники ВСУ от Артемовска. По его словам, это может быть ротация.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Андреевки, Перше Травни и Курдюмовки в ДНР позволяет перекрыть пути снабжения для основной группировки ВСУ. Он уточнил, что эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска.

30 ноября в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ смогли полностью освободить от подразделений украинской армии село Андреевка.

В этот же день российские военные взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню. В ходе боев ВСУ потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.



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