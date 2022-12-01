Освобождение окрестностей Артемовска позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ – Пушилин

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Освобождение Андреевки, Перше Травни и Курдюмовки в ДНР позволяет перекрыть пути снабжения для основной группировки ВСУ, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что данные населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска.

"Населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке, противник там оказывает еще сопротивление, полностью появляется выход уже на артемовскую трассу", – сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ смогли полностью освободить от подразделений украинской армии село Андреевка.

В этот же день российские военные взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню. В ходе боев украинские войска потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что 30 ноября союзные силы одержали победу в боях за Курдюмовку, которые шли на протяжении пяти дней. По его словам, это дает преимущество – теперь ВС РФ могут контролировать трассу Горловка – Артемовск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

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