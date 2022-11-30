ВС РФ взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Белогоровку и Перше Травню в ДНР. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе боев украинские войска потеряли 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Угледар в Донецкой области будет освобожден в ближайшее время.

По его словам, угледарское направление является важным. Поэтому благодаря пониманию необходимости выполнения задач, уточнил он, город будет освобожден. Пушилин подчеркнул, что контроль ВС РФ над Угледаром откроет возможность продвижения на Краматорск и Славянск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

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