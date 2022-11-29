Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Угледар в Донецкой области будет освобожден в ближайшее время. Такое заявление он сделал в эфире "Соловьев Live".

"Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций", – сказал он.

По словам Пушилина, угледарское направление является важным. Поэтому благодаря пониманию необходимости выполнения задач, уточнил он, город будет освобожден "совсем скоро".

Врио главы ДНР подчеркнул, что контроль ВС РФ над Угледаром откроет возможность продвижения на Краматорск и Славянск.

Ранее Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на угледарском и павловском направлениях. Несмотря на применение ВСУ вооружения на всей линии соприкосновения, объяснил он, ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи.

До этого в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР. Помимо этого, российской армией была освобождена Павловка.



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