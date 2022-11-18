Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российской армии удалось освободить населенный пункт Опытное в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", – заявил он.

Ранее армия РФ освободила Павловку в ДНР. Как отмечало Минобороны РФ, взятие данного населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

До этого также Вооруженным силам РФ удалось взять под контроль дорогу между Павловкой и Никольским. Кроме того, ВС России пресекли на южнодонецком направлении ряд попыток наступления украинских боевиков со стороны Пречистовки, Угледара и Новомихайловки в ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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