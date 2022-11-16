В ЛНР заявили о попытках наступления ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону по всей линии. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "Соловьев Live".

По его словам, украинские бойцы ведут наступательные действия практически от Попасной до Харьковской области.

Марочко назвал ситуацию на луганском направлении стабильно напряженной.

Ранее сообщалось, что группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Опытное на авдеевском направлении. До этого сообщалось об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!