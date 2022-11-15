Врио главы Херсонской области рассказал о продолжении эвакуации жителей

Фото: телеграм-канал "Администрация Херсонской области"

Эвакуация мирных жителей в глубь Херсонской области все еще продолжается. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Эвакуация продолжается", – поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, жители продолжают покидать территорию региона или перемещаются в глубь нее из соображений безопасности.

Сальдо добавил, что со старта эвакуационных мероприятия более 115 тысяч человек перешли с правого на левый берег Днепра. Врио главы Херсонской области поделился, что граждане разместились в Каховке, Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани.

"Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда уже Вооруженные силы Украины могут достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометами", – прокомментировал Сальдо.

Из-за этого, подчеркнул он, гражданам придется перемещаться еще дальше.

С 6 ноября в Каховском районе Херсонской области стартовала принудительная эвакуация. Горожан попросили немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

2 ноября власти Херсона сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, которая продолжается и на сегодняшний день.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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