Байден назвал вывод российских войск из Херсона "значительной победой" Украины

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Вывод российской армии из Херсона представляет собой якобы значительную победу украинской стороны. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии.

Американского лидера попросили прокомментировать ситуацию в Херсоне, после чего он сравнил обстановку в регионе с существенной победой Украины. Байден подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Мы не будем участвовать ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины", – цитирует президента США РИА Новости.

Американского лидера спросили, не думает ли Вашингтон о том, что после вывода российской армии из Херсона наступил удачный момент для переговоров с РФ. По словам Байдена, вести переговоры по Киеву без самой Украины нельзя.

11 ноября Байден заявил, что не видит решения украинского конфликта без ухода военнослужащих России.

9 октября глава военного ведомства России Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

В министерстве обороны РФ позднее подчеркнули, что переброска войск на николаево-криворожском направлении идет по плану.

На данный момент на Украине продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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