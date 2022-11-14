В Кремле отреагировали на приезд Зеленского в Херсон

Фото: ТАСС/The Presidential Office of Ukrai/picture alliance/SVEN SIMON/

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

При этом он подчеркнул, что город является территорией России.

Зеленский прибыл в Херсон 14 ноября. По данным агентства Reuters, в городе он выступил перед украинскими военными.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом.

11 ноября российские военные завершили переброску группировки на левый берег Днепра. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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