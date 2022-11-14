Украина аннулировала аккредитацию ряда журналистов из-за репортажей из Херсона – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Киевские власти аннулировали аккредитацию некоторых журналистов, включая представителей иностранных CNN и SkyNews. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Разрешение якобы отменили минимум шести журналистам из-за освещения ситуации в Херсоне.

"В Херсоне после освобождения также работали съемочные группы общественного и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", – говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября приказал приступить к отводу войск за Днепр. Тогда он назвал жизнь и здоровье российских военнослужащих приоритетом. Шойгу также поручил проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирным гражданам.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 11 ноября ВС РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра. По его словам, все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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