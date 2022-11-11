Замглавы администрации Херсонской области сообщила о создании линии обороны на левобережье

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России создают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

По ее словам, в настоящее время там возводятся различного рода укрепления. Губарева добавила, что линия выстраивается по всему левому берегу на территории региона.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он также поручил обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники на левобережную часть. Министр указал, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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