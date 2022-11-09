ВСУ несут большие потери под Херсоном – власти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВСУ и украинские наемнические формирования несут значительные потери на херсонском направлении, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике", – сказал он.

По словам Стремоуслова, в составе украинских войск на данном участке фронта отмечается присутствие англоговорящих и польских наемников. Он пояснил, что в настоящее время противник уперся в линию обороны ВС РФ.

"Поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", – отметил Стремоусов.

Также он прокомментировал опубликованные украинскими военнослужащими фотографии из сел под Херсоном, пояснив, что эти снимки сделаны в "серой" зоне, где не было российских военных. Замглавы администрации подчеркнул, что наступление ВСУ увязло.

Ранее Стремоусов сообщил о наступлении украинских войск на Снегиревку. В ночь на 9 ноября он заявил, что идет серьезный бой, российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны. Стремоусов отмечал, что в наступлении на Снегиревку задействованы польские и англоязычные наемники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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