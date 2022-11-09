Кадыров поддержал решение об отводе российских войск на левый берег Днепра

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил решение об отводе ВС РФ на левый берег Днепра.

"Полностью согласен с мнением господина Пригожина (российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. – Прим. ред.) о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров назвал шаг генерала Суровикина сложным, но верным. Он обратил внимание, что тот смог эвакуировать мирных граждан и отдать приказ о перегруппировке.

При этом глава Чечни подчеркнул, что херсонское направление является довольно трудным участком. Туда нельзя регулярно доставлять боеприпасы, там не удается сформировать крепкий тыл.

"Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает", – рассказал Кадыров.

Министр военного ведомства РФ Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Шойгу также подчеркнул, что жизнь и здоровье российских солдат всегда являются главным. Он также призвал проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирному населению.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!