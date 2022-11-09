Херсон и ближайшие поселки в текущих условиях не могут полноценно снабжаться – Суровикин

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ"

Херсон и рядом находящиеся населенные пункты на сегодняшний день не способны функционировать в полной мере. Об этом заявил командующий группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий", – цитирует его ТАСС.

Генерал уточнил, что украинские боевики наносят удары в том числе по школам и медучреждениям. Кроме того, они стреляют и по мирным гражданам Херсона, которые переправляются на другой берег Днепра.

"Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район", – указал Суровикин.

Он также подчеркнул, что самым правильным в настоящее время шагом будет организация обороны по барьерному рубежу Днепра.

Суровикин пояснил, что, если украинская армия нанесет сильный удар по Каховской плотине, образовавшийся поток воды вызовет сильные затопления, что приведет к значительным жертвам среди мирных граждан.

"Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра", – указал генерал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ несут большие потери под Херсоном – власти

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