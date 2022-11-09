Кадыров назвал СВО священной битвой против сатанистов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию РФ на Украине священной битвой против сатанистов.

"Меня искренне радует, что чеченские воины вышли на этот путь с искренним намерением избавить мир от проклятого сатанизма. Каждый из парней понимает, что расплодившаяся нечисть несет прямую угрозу для России, поскольку взращена она была лишь для достижения этой цели", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, на сегодняшний день в ДНР и ЛНР борются две противоположные стороны. Среди них – "откровенный фашизм", который идет от Североатлантического альянса, и люди, для которых такое недопустимо.

Глава республики подчеркнул, что гордится представителями чеченского народа, которые смогли оставить мирную жизнь и встать на защиту государства.

"Нет никаких сомнений в том, что благодаря именно их подвигам и беспрецедентному труду воцарится истинный мир на наших землях!" – заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни указал на то, что теперь РФ будет диктовать свои условия украинской власти. По его словам, российская сторона очень долго предупреждала Киев, что определенные меры в ходе специальной операции еще не принимались.

До этого Кадыров заявил, что более 500 врачей-добровольцев захотели прибыть в зону проведения спецоперации. Глава Чечни уточнил, что уже обсудил с главой Минздрава региона деятельность медиков в таких условиях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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