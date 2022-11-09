Кадыров сообщил об истощении подразделений ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об истощении украинской армии.

"По известным данным, ВСУ, как военная сила, полностью <...> исчерпала себя", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, на Западе понимают это, поэтому пополняют ряды украинской армии наемниками.

Ранее Кадыров сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 бойцов ВСУ и 40 единиц спецтехники, включая танки и БМП. Еще 300 украинских военных были ранены.

Кроме того, рассказал глава Чечни, на Соледарском направлении были уничтожены 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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