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Политика

Кадыров сообщил об уничтожении более 650 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 бойцов ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Еще 300 украинских военных были ранены.

Также, отметил он в своем телеграм-канале, уничтожено 40 единиц спецтехники, включая 8 танков, 5 БМП и 20 бронированных машин.

Кадыров добавил, что в секторе спецназа "Ахмат" на Соледарском направлении уничтожены 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники, в том числе 4 танка и 5 БМП. Глава Чечни подчеркнул, что это предварительные и "самые сжатые" данные.

Ранее Кадыров сообщил, что при артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца. Еще 58 военных получили ранения. Политик заявил, что все спасательные работы на месте завершены, составлен окончательный список погибших и пострадавших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних сыновей в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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